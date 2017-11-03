Van’da 300 kişiyi istihdam tekstil fabrikası açıldı

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Halil Ağa Mahallesi Şehir Stadyumun karşısında hizmete açılan Blueteks Tekstil Moda kentte 300 kişiyi istihdam etti. 2011 yılında İstanbul Bahçelievler’de kurulmuş olan tekstil firması Van’daki yeni açılan şubesinde 300 kişiyi istihdam ediyor. Firma günlük 20 bin adet ürün üretimi gerçekleştirmeyi planlıyor. Tekstil fabrikasının açılışına AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, TÜMSİAD Van Şube Başkanı Süleyman Güler, Van Ticaret Borsası Başkanı Enver Memduhoğlu, firma yetkilileri, davetliler ile çalışanlar katıldı. Açılış programında bir konuşma yapan Ak Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van Tekstilkentte 3 bin kişinin istihdam edildiğini belirterek, “Tekstil kente gittiğinizde o kardeşlerimizin çamur içerisinde nasıl harikalar meydana getirdiğini bu iş burada olmaz, tutmaz diyen herkesi nasıl utandırdığını göreceksiniz. Şu anda Allah’a hamdolsun Ankara’dan, İstanbul’dan buraya tecrübelerini taşıyanlar, sadece Van tekstil kente değil onunla birlikte Van’ın ilçelerinin sınırlarına da taşınanlar bugün hamdolsun yaklaşık 3 bin insanı çalıştırıyorlar. Bu 3 yıl önce bir hayaldi” dedi.

“Tüm yatırımcıları Van’a davet ediyoruz”

Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ise geliştirmiş oldukları meslek edindirme kurslarının devam ettiğini belirterek yatırımcıları da Van’a davet etti. Özgökçe, “Bizler yerel yönetimler olarak bu şekilde tekstilin memleketimizde yeni yatırımların önünü açabilmek adına Tuşba Belediyesi olarak TUŞMEK projesini geliştirdik. Bu projeyle özellikle bayanlara altın bilezik olan bir meslek öğreteceğimizi söyledik. Bizlerin bu istihdama yönelik olarak meslek edindirme kurslarımız devam ediyor. Biz bunlara devam edeceğiz hazır olan kardeşlerimizde bu ortamlarda iş bulacaktır. Buraya yönelik olan bu avantajları kullanacakları için tüm yatırımcıları Van’a davet ediyoruz. Van’ımız hamdolsun huzuru bulduktan sonra Allah’ın izniyle birçok yatırımcıyı buraya çekecektir” şeklinde konuştu.

Firma Yönetim Kurulu Başkanı Vadullah Çicek de, ülkemizin lokomotif taşlarından olan tekstil sektörünün sağladığı katma değerin yanı sıra özellikle istihdam konusunda büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Çicek, “Bu manada bakıldığı zaman güzide şehrimize gerek mesleki, gerek ise ekonomik olarak birçok katkımızın olacağını düşünüyoruz. Doğup büyüdüğümüz bu güzel şehrimize insanımıza bizim bir vefa borcumuz vardı. Bizlerde bu sebeple bu şehri tercih ettik. Şirketimiz olarak burada 300 kişiyi istihdam edeceğiz ve günlük yaklaşık 20 bin adet iş üretmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Açılış töreni yapılan konuşmaların ve okunan duaların ardından firmanın gezilmesiyle son buldu.

Yılmaz Sönmez

