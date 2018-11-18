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Van'da 39 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'da 39 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi
Van'da 39 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda 39 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 16-17 Kasım 2018 tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesi Özalp karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüste arama yapıldığı belirtildi. Arama, minibüs 9 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Öte yandan, İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Rüzgârlı 1. Sokak üzerinde park halinde bulunan bir minibüsten ise 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. İki ayrı çalışmada toplam 39 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirilirken, S.K. isimli şahıs hakkında işlem yapıldı.  

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