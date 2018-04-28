Van’da 41 kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız devam ediyor.

Bu çalışmalar kapsamından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan hafif ticari kamyonette arama yatı. Narkotik Madde Arama Köpeği ‘Şila’ ile birlikte yapılan aramada; aracın arka koltukları üzerinde çuvallar içerisinde 81 paket halinde toplam 41 kilo 230 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak 1 şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.