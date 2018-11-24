Van'da 46 kaçak göçmen yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van-Özalp karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 65 plaka sayılı minibüste arama yaptı. Yapılan aramada yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 35 Afganistan, 11 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 46 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan S.K. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan S.K. isimli şüpheli şahıs hakkında hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Göçmen kaçağı şahıslar ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.