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Van'da 51 kilo eroin ele geçirildi

Van'da narkotik polisi, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası 'Şila' isimli köpekle bir otomobilde yaptıkları aramada 51 kilo 4800 gram eroin ele geçirildi.

Vanda 51 kilo eroin ele geçirildi

12 Ocak 2018 07:59

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Van üzerinde batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisine ulaştı. Bu bilgiler doğrultusunda harekete geçen narkotik polisi, İpekyolu İlçesi Değirmenköy Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilen 38 ZC 123 plakalı minibüs durdurularak arama yapıldı. Narkotik madde arama köpeği 'Şila’nın tepki vermesi üzerine minibüste yapılan detaylı aramada 100 paket halinde toplam 51 kilo 480 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak 1 şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alındı. Soruşturmamın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi. 

 

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