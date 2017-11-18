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Van'da 55 kilo eroin ele geçirildi

Van'da polis ekipleri narkotik köpeği Şila ile birlikte bir minibüste yaptıkları aramada 55 kilo 20 kilo eroin ele geçirdi.

Vanda 55 kilo eroin ele geçirildi

18 Kasım 2017 23:01

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Van-Hakkari karayolu üzerindeki Kurubaş mevkiinde durumundan şüphelenilen minibüsü durdurup arama yaptı. Şila isimli dedektör köpekle minibüste yapılan aramada minibüsün tavanında 108 paket halinde 55 kilo 20 gram eroin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Şükrü Akyüz
 

Etiketler: van

 

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