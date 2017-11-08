Diğer
Kategoriler

Van'da 59 kilo eroin ele geçirildi

Van'da polis ekipleri tarafından park halindeki kamyonda düzenlenen operasyonda 59 kilo 430 gram eroin ele geçirildi.

Vanda 59 kilo eroin ele geçirildi

08 Kasım 2017 07:18

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Van'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisine ulaşan narkotik polisi, Van-Erciş yolu üzerinde bulunan 1 nolu kamyon garajında park halinde bulunan 65 plakalı bir kamyonda arama yaptı. 'Lisa' isimli dedektör köpeği ile yapılan aramada kamyonun kasasının sırt kısmına gizlenmiş 114 paket halinde 59 kilo 430 gram eroin maddesi ele geçirildi. Kamyon ve eroin paketlerine el konulurken, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı. Konuyla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç