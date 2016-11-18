Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. 17 Kasım 2016 günü saat 21.00 sıralarında Narko timleri, Gevaş ilçesi D100 karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 33 EAM plaka sayılı dorsenin takılı bulunduğu çekici TIR’ı durdurarak arama yaptı. Sürücülüğünü N.S. isimli şahsın yaptığı TIR’da ‘Dino’ isimli narkotik dedektör köpeğinin desteğiyle yapılan aramada, şoför yatağının arkasına zulalanmış toplam 72 kilo 326 gram eroin maddesi ele geçirildi. Bu sene Dino’nun bir tondan fazla eroin maddesi yakalattırdığı öğrenilirken, sürücü N.S. ise gözaltına alındı.

Aynı gün Van'dan İstanbul iline gitmek üzere Ferit Melen Havalimanına gelen İran uyruklu Alı Pasah Maded Zadeh isimli şahsın giriş kontrol noktasından geçtiği X-Ray cihazına bıraktığı valizinden şüphelenilmesi üzerine polis ekiplerince kontrol edildi. Yapılan kontrolde valizin alt kısmında preslenerek zulalanmış 7 kilo 900 gram Afyon sakızı maddesi ele geçirilirken, Alı Pasah Maded Zadeh isimli şahıs ise gözaltına alındı.