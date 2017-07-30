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Van’da 78 kilo eroin ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 78 kilo 410 gram eroin ele geçirildi.

Vanda 78 kilo eroin ele geçirildi

30 Temmuz 2017 13:32

Edinilen bilgiye göre, Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Van merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 78 kilo 410 gram eroin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “29 Temmuz 2017 günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; ilimiz Özalp Yolu Gümrük Müdürlüğü önünde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 31 plaka sayılı araçta "Lisa" isimli narkotik dedektör köpeği ile birlikte yapılan aramada, 150 ayrı paket halinde toplam 78 kilo 410 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak N.P. ve T.P. isimli şahıslar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak / Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alınmış olup, soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir” ifadelerine yer verildi. 

Atilla İdiz


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