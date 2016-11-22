Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Erciş ilçesinde jandarma komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Çalışmalar kapsamında 21 Kasım 2016 tarihinde Van-Erciş karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette narkotik köpeği ile yapılan aramada, aracın gizli bölmesine yerleştirilmiş paketler içerisinde 103 kilogram eroin ele geçirildi.

Açıklamada, “Yakalanan uyuşturucu maddenin yaklaşık piyasa değeri 8 milyar 240 milyon TL olup, olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şahısla ilgili adli işlemler devam etmektedir” denildi.