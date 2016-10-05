Alınan bilgilere göre, polis ekiplerince Erciş karayolunda iki aracı durdurdu. İki aracın fazladan bulunan yakıt depolarında toplam 5 bin 160 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İki şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.