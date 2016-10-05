Alınan bilgilere göre, polis ekiplerince Erciş karayolunda iki aracı durdurdu. İki aracın fazladan bulunan yakıt depolarında toplam 5 bin 160 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İki şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.
Alınan bilgilere göre, polis ekiplerince Erciş karayolunda iki aracı durdurdu. İki aracın fazladan bulunan yakıt depolarında toplam 5 bin 160 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İki şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.
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