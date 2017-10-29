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Van’da aranan şahıslara yönelik operasyon

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Vanda aranan şahıslara yönelik operasyon

29 Ekim 2017 14:28

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. “Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Hırsızlık" suçlarından 12 yıl 6 ay 15 gün cezası bulunan E.E., "Suç İşlemek Amacıyla Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 11 yıl 3 ay cezası bulunan M.A., “Hırsızlık" suçundan 9 yıl 6 ay cezası bulunan F.Ç., "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 11 yıl 8 ay cezası bulunan H.A., "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 3 yıl 2 ay cezası bulunan J.D. ve "Yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay cezası bulunan C.K. isimli şahısların yakalanarak gözaltına alındığı ve adli mercilere teslim edildiği bildirildi. 

 

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