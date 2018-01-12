Van’da asayiş operasyonu: 2 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi için yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucunda ‘Göçmen Kaçakçılığı’ ve ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ suçlarından 31 yıl ve 392 bin TL adli para cezası bulunan R.Ö. ile ‘Göçmen Kaçakçılığı’ ve ‘Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma’ suçlarından 11 yıl ve 200 bin TL adli para cezası bulunan C.Ö. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış. Şahıslar, adli mercilere teslim edilmişlerdir” denildi.