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Van’da bazı etkinlikler yasaklandı

Van’da yapılacak miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri izne bağlanırken, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ise yasaklandı.

Vanda bazı etkinlikler yasaklandı

03 Mayıs 2017 20:36

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla 2935 sayılı OHAL Kanunu'nun 11. maddesi (m) bendi gereğince 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri 4 Mayıs 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 30 gün süreyle valilik iznine bağlanmış, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ise aynı hükümler doğrultusunda 4 Mayıs 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 30 gün süre ile yasaklanmıştır” denildi. 


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