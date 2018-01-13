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Van’da bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Van merkez Tuşba ilçesinde polis ekipleri tarafından tır garajında yaptıkları aramada bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Vanda bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

13 Ocak 2018 17:06

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi Özalp Yolu üzerinde bulunan tır garajı içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada bir kamyonda 500 litre, belirtilen adreste bulunan bir barakanın zeminine gömülü 400x160x160 ebatlarında yer altı tankı içerisinde bin 200 litre olmak üzere toplam bin 700 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen L.E., Ş.B. ve M.N.B. isimli şahıslar hakkında 5607 S.K.M. suçundan yasal işlem yapıldı” denildi. 

Etiketler: kaçak akaryakıt, van

 

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