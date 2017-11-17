Diğer
Kategoriler

Van’da bir depoda bin 350 litre kaçak motorin ele geçirildi

Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir depoda bin 350 litre kaçak motorin ele geçirildi.

Vanda bir depoda bin 350 litre kaçak motorin ele geçirildi

17 Kasım 2017 13:00

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs şahısların deşifresine yönelik olarak çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında: 12 Kasım 2017 tarihinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlerimiz, İpekyolu ilçesi Karpuzalan Mahallesinde hizmet veren bir market önünde park halinde bulunan araca akaryakıt aktarımı yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine araç ve işyerinde yapılan aramada toplam bin 350 litre kaçak motorin ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen M.B. ve İ.G. isimli şahıslar hakkında 5607 sayılı S.K.M suçundan yasal işlem yapıldı. İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir” denildi. 

Etiketler: motorin, van

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç