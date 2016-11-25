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Van'da bir kişi tutuklandı

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Daire Başkanlığında görev yapan bir kişi, terör soruşturması kapsamında tutuklandı.

Vanda bir kişi tutuklandı

25 Kasım 2016 17:53

Van Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile taşeron işçilere baskı yapılarak, terör örgütü adına para toplanmaya çalışıldığı ve belediyeye görevlendirme yapılma ihtimaline karşı nöbet tuttukları gerekçesiyle Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yol Yapım Onarım Daire Başkanlığı görevlisi E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Bu arada, operasyon kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sedat Töre'nin de bulunduğu bazı şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Etiketler: bir kişi tutuklandı, Van Büyükşehir Belediyesi, Yol Yapım Onarım Daire Başkanlığı


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