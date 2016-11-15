Edinilen bilgilere göre, ilçenin Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Meteoroloji Sokağı'nda tespit edilen araçta yapılan incelemeyle büyük bir facianın önüne geçildi. '06' plakalı araçta yapılan incelemede ateşleme düzeneğine bağlı 9 antitank mayını, 13 elektrikli kapsül, 5 kilogram plastik patlayıcı, 4 büyük boy mutfak tüpü, 2 alıcı 2 verici olmak üzere 4 uzaktan kumanda anahtar sistemi, 20 metre kablo ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van ve ilçelerinde meydana gelebilecek PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilerek, “Terörle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” denildi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.