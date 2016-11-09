Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı istihbarat birimleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Şırnak nüfusuna kayıtlı bir vatandaştan bölücü terör örgütü mensuplarınca gasp edilen minibüsün Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Faraşin bölgesine götürülerek içerisine patlayıcı düzenek hazırlandıktan sonra Van’a getirilerek bombalı saldırıda kullanılacağı bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “Bomba yüklü aracın 8 Kasım 2016 günü Faraşin bölgesinden hareket ettiği öğrenilmiş, yapılan takipte Gürpınar ilçesi Oğuldamı Mahallesi Taşnacak (Taşlıca) ile Dolaylı mezraları arasında kalan bölgede terk edilmiş vaziyette bulunmuştur. Olayla ilgili Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yeteri kadar personel ve uzman ekiplerle araç üzerinde gerekli incelemeler yapılmıştır. Koltukları sökülen minibüste 3 jelikan bidon içerisine hazırlanmış 500 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş bomba düzeneği kurulduğu tespit edilmiş ve söz konusu araç gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra yerinde imha edilmiştir” denildi.