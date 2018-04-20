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Van'da çok miktarda mühimmat ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda metruk bir binada 2 adet kalaşnikof marka silah, 5 adet anti tank roket başlığı ve çok miktarda mühimmat ele geçirildi.

Vanda çok miktarda mühimmat ele geçirildi

20 Nisan 2018 09:08

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü olarak PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini deşifresine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde 19 Nisan 2018 günü haber merkezine gelen bir ihbarı değerlendiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ile koordinasyon sağlayarak, ilimiz Erciş ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde metruk bir binaya operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 adet kalaşnikof marka silah, 5 adet anti tank roket başlığı, 1 adet anti personel roket başlığı, 6 adet roketatar sevk fişeği, 10 adet kalaşnikof marka silaha ait şarjör, 71 adet uçaksavar fişeği, 207 adet kaleşnikof marka silaha ait fişek ele geçirildi" denildi. 

Açıklamanın devamında, "Silahlı terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm kurumlarıyla gerekse terörle mücadelede diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" ifadelerine yer verildi.  

Şükrü Akyüz
 

 

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