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Van’da çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde 453 bin paket kaçak sigara, 26 bin 600 adet puro tütünü ile 2 bin 30 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

Vanda çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

17 Eylül 2016 15:12

Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 17 Eylül 2016 tarihinde görevlilerimizce gümrük kaçağı sigara ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tuşba ve Gevaş ilçelerimizde iki araç ile bir depoda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 453 bin paket TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara, 26 bin 600 adet puro tütünü ile 2 bin 30 adet kaçak ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet (SKM) suçlarından gerekli yasal işlem yapıldıktan sonra adli makamlara sevk edilecektir. Sağlıklı bir gelecek ve devletimizin menfaati için her türlü kaçakçılık olaylarını engellemek konusunda mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.

Etiketler: gümrük kaçağı, Van Emniyet Müdürlüğü


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