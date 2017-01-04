Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Van’da DEAŞ operasyonu: 10 kişi tutuklandı

Van’da DEAŞ operasyonu: 10 kişi tutuklandı

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ’a yönelik başlatılan soruşturma kapsamında bir süre önce gözaltına alınan 12 kişiden 10’u tutuklandı.

Vanda DEAŞ operasyonu: 10 kişi tutuklandı

04 Ocak 2017 10:36

DEAŞ’ın Van’daki yapılanmasına yönelik Van Cumhuriyet Başsavcılığının gözetiminde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince 08 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ’a eleman temini ve lojistik destek sağladıkları tespit edilen 12 kişi gözaltına alınmıştı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyonun detayları ve soruşturmanın geldiği nokta ile ilgili yapılan açıklamada, gözaltına alınan 12 kişinin Türkiye’de kanlı eylemler planladıkları belirtildi. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, gözaltına alınan 12 kişi ile beraber ele geçirdiği delillerde örgüt mensuplarının kriptolu mesajlarında Türkiye’de bombalı ve suikast tarzı eylemler planladıkları tespit edildi. Yine yapılan araştırmalarda gözaltına alınan zanlıların örgüt için eleman temin ettikleri ve bu elemanlara intihar eylemleri gerçekleştirmesi konusunda özendirici ve motive edici videolar izletildiği de kaydedildi.

10 kişi tutuklandı

Emniyette 27 gün gözaltında kalan 12 kişi sorgularının tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığında sorgulanan 12 kişi tutuklanmak istemiyle mahkemeye gönderilmiş, mahkeme 12 kişiden 10’unu ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklarken, 2 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı. 

Etiketler: tutuklama


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç