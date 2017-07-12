Van’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Alınan bilgilere göre, Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde il merkezindeki bazı adreslere operasyon düzenlendi. DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
Alınan bilgilere göre, Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde il merkezindeki bazı adreslere operasyon düzenlendi. DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
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