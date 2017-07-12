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Van’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Vanda DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

12 Temmuz 2017 10:27

Alınan bilgilere göre, Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde il merkezindeki bazı adreslere operasyon düzenlendi. DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. 

Etiketler: 5 gözaltı, DEAŞ operasyonu, van


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