Van’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Alınan bilgilere göre, Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde il merkezindeki bazı adreslere operasyon düzenlendi. DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.