Van'da ders aşamasındaki FETÖ'cülere operasyon: 8 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan haklarından aranma/yakalama kaydı bulunan 9 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “İlimizde faaliyet gösteren özel dershane/eğitim kurumlarında ders aşamasında H.D., Y.S., F.Ş. ve F.E. isimli (4) şüpheli ile N.T., B.T., R.T. ve N.Ö. isimli 4 şüpheli olmak üzere toplam 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüpheli şahıslar, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir” denildi.