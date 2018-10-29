İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da ders aşamasındaki FETÖ'cülere operasyon: 8 gözaltı

Van'da ders aşamasındaki FETÖ'cülere operasyon: 8 gözaltı
Van'da ders aşamasındaki FETÖ'cülere operasyon: 8 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, bazıları faaliyet gösteren özel dershane/eğitim kurumlarında ders aşamasında olan toplam 8 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan haklarından aranma/yakalama kaydı bulunan 9 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “İlimizde faaliyet gösteren özel dershane/eğitim kurumlarında ders aşamasında H.D., Y.S., F.Ş. ve F.E. isimli (4) şüpheli ile N.T., B.T., R.T. ve N.Ö. isimli 4 şüpheli olmak üzere toplam 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüpheli şahıslar, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir” denildi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.