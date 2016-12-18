Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü Van’da, hayat adeta buz kesti. Soğuk havalar nedeniyle Dabbağoğlu Parkında bulunan süs havuzları tamamen donarken, binaların çatılarında ise boyları bir metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Oluşan buz sarkıtları yoldan geçen vatandaşlar ve araçlar için tehlike oluştururken, kimi vatandaşların kendi imkânlarıyla buz sarkıtlarını kırmaya çalıştığı gözlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapı Daire Başkanlığından alınan bilgiye göre, bazı mahalle yollarının henüz ulaşıma açılmadığı, 200 araç ve 650 personel ile çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Kent merkezinde bulunun 42 ana arterin tamamen açıldığı ve çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, kentte hava sıcaklığının dün gece saatlerinde eksi 19 dereceye kadar düşebileceği belirtildi.

Murat Dalgın