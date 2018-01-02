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Van’da elektrik kesintisi

Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılacak onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde programlı elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.

Vanda elektrik kesintisi

02 Ocak 2018 18:20

Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş.’den yapılan açıklamada, 5 Ocak 2018 tarihinde 07.00-18.00 saatleri arasında iletken çekim çalışması nedeniyle Alabayık ve Beyüzümü mahalleleri, Özalp Yolu üzeri Sıhke TOKİ civarlarında programlı elektrik kesintisi olacağı belirtildi. Açıklamada, “6 Ocak 2018 tarihinde 08.00-17.00 saatleri arasında iletken çekim çalışması nedeniyle Erciş Yolu üzeri Bölge Trafik karşısı, Rüyam Düğün Salonu civarları, Esvan civarları, Orsay Evleri ve civarlarında programlı elektrik kesintisi olacaktır. 5-6 ve 7 Ocak 2018 tarihlerinde 07.00-17.00 saatleri arasında tesis yenileme çalışması nedeniyle Bardakçı, Topraktaş, Arısu ve Dibekdüzü mahallelerinde programlı elektrik kesintisi olacaktır” denildi. 

Etiketler: elektrik kesintisi, van

 

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