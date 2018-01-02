Van’da elektrik kesintisi

Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş.’den yapılan açıklamada, 5 Ocak 2018 tarihinde 07.00-18.00 saatleri arasında iletken çekim çalışması nedeniyle Alabayık ve Beyüzümü mahalleleri, Özalp Yolu üzeri Sıhke TOKİ civarlarında programlı elektrik kesintisi olacağı belirtildi. Açıklamada, “6 Ocak 2018 tarihinde 08.00-17.00 saatleri arasında iletken çekim çalışması nedeniyle Erciş Yolu üzeri Bölge Trafik karşısı, Rüyam Düğün Salonu civarları, Esvan civarları, Orsay Evleri ve civarlarında programlı elektrik kesintisi olacaktır. 5-6 ve 7 Ocak 2018 tarihlerinde 07.00-17.00 saatleri arasında tesis yenileme çalışması nedeniyle Bardakçı, Topraktaş, Arısu ve Dibekdüzü mahallelerinde programlı elektrik kesintisi olacaktır” denildi.