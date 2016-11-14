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Van’da ‘Endüstri 4.0’ semineri

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında kentte görev yapan elektrik/elektronik, endüstriyel otomasyon ve makine teknolojileri alan öğretmenlerine ‘Endüstri 4.0’ konulu seminer verildi.

Vanda Endüstri 4.0 semineri

14 Kasım 2016 12:23

Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin konferans salonunda düzenlenen seminere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Özkan Atan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Naci Genç, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Danışman ve öğretmenler katıldı. Yardımcı Doçent Doktor Özkan Atan tarafından endüstrinin tarihsel süreci, ülkemizde ve dünyadaki durumunun anlatılmasının ardından bir konuşma yapan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, kurumlar arası işbirliğinin önemine değindi. Battal, kurumlarla işbirliği konusunda Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak her zaman öğretmen ve öğrenci için bütün imkanları seferber etmeye hazır olduklarını ifade etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasetin Kırekin ise, ‘Endüstri 4.0’ seminerinin öğretmen camiası için önemli olduğunu, üniversitenin de bu konuda vermiş olduğu destekten dolayı memnuniyetini dile getirdi.
Yapılan konuşmaların ardından katılımcılara sertifika verildi. 


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