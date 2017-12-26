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Van'da ‘Eskimo’ usulü balık avı

Van’ın Edremit ilçesindeki Dönemeç Çayı’nın Van Gölü’ne döküldüğü bölgedeki sazlık alanın donmasını fırsat bilen balıkçılar, kazma ve demir çubuklarla buz tabakasını kırarak ‘Eskimo’ usulü balık avlıyor.

Vanda Eskimo usulü balık avı

26 Aralık 2017 09:55
Van'da ‘Eskimo’ usulü balık avı - Tıkla İzle

Edremit ilçesine bağlı Köşk Mahallesi’nde yer alan kuş cennetindeki sazlık alanda yaklaşık 50 santimetre kalınlığında buz tabakası oluştu. Sazlık alanda oluşan buzu kazma ve demir çubuklarla kıran balıkçılar, kutuplardaki Eskimolar gibi balık avlıyor. Sabahın erken saatlerinde yüzeyi buz pistini andıran alana gelen kimi vatandaşlar ile balıkçılar, ellerindeki kazma ve demir çubuklarla buz tabakasını kırarak ağlarla inci kefali ve sazan avlıyor.

Dönemeç Çayı’nın Van Gölü ile kesiştiği sazlık alanda inci kefalinin yanında sazan da avlanıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü sazlık bölgede balıkçıların yanı sıra vatandaşlar da hobi amaçlı balık avlıyor. Sazlık alana gelerek hobi amaçlı balık avladığını söyleyen Faruk İnan, “Hafta sonları buraya gelip balık avlıyoruz. İlkbaharda da Van balığı yakalıyoruz. Kışın buzu kırarak ağlarla sazanları avlıyoruz. Balık avlamak zevkli oluyor. Bu sayede hafta sonlarımız da güzel geçmiş oluyor. Burası Van Gölü’nün kıyıya bağlandığı ve aynı zamanda tatlı su ile birleştiği yerdir. Bu tatlı sudan dolayı balık çeşitliliği de fazladır. Burada inci kefali ve aynalı sazan avlıyoruz” dedi.

“Buzun kalınlığı 50 santimetreye ulaşıyor”
İlkbaharda inci kefali avlarken, kışın sazan avladıklarını söyleyen Şahin Kaya isimli vatandaş ise “Burası tatlı su ile tuzlu suyun birleştiği noktadır. İlkbahar aylarında inci kefali avlıyoruz. Kışın da burası buz tutuyor ve buzun kalınlığı 50 santimetreye ulaşıyor. Bizler burada buzları baltayla delip ağlarımızı seriyoruz. Sonra inci kefali, aynalı sazan avlıyoruz. Kışın arkadaşlarımız İstanbul’dan buraya balık avlamak için geliyor. Bazen 10 kiloluk balık avladığımız oluyor. Zevkli bir iştir, tüm arkadaşlarımızı buraya bekleriz” diye konuştu.
Burada balık avlamaya gelen vatandaşlara uyarıda bulunan balıkçılar da, ağa takılan küçük balıkların geri bırakılmasını istediler.
 

Yılmaz Sönmez
 

 

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