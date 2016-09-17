Edinilen bilgiye göre, üç teröristin eylem hazırlığında olduğu istihbaratını alan Terörle Mücadele Şube, İstihbarat Şube ve Özel Harekat Şube müdürlüğü ekipleri 12 eylül günü sabaha karşı operasyon düzenlenmişti. Bir evde gizlenen teröristlere teslim ol çağrısına silah ve el bombaları ile karşılık verilmesi üzerine girilen çatışma sonucu 2 terörist etkisiz hale getirilirken, bir teröristte kaçmıştı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin ’Çektar’ kod Ragıp Bilekçi olduğu tespit edilirken, diğer teröristin ise kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin Kurban Bayramı’nın birinci günü bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 2’si polis 48 kişinin yaralandığı olayla bağlantılı olup olmadığı yönünde çalışmalarını sürdürüyor.