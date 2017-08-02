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Van’da eylem ve etkinlikler 30 gün yasaklandı

Van’da çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler 30 gün süre ile yasaklandı.

Vanda eylem ve etkinlikler 30 gün yasaklandı

02 Ağustos 2017 12:56

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla 2935 sayılı OHAL Kanunu'nun 11. maddesi (m) bendi gereğince, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri 2 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 30 gün süreyle valilik iznine bağlanmış; basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ise, aynı hükümler doğrultusunda yine 2 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 30 gün süre ile yasaklanmıştır” denildi. 


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