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Van’da faciadan dönüldü

Van’da petrol istasyonunda yakıt aldıktan sonra yanmaya başlayan araç faciaya neden oluyordu.


13 Aralık 2016 14:55

Olay, dün geçe İskele Caddesi Karayolları kavşağında bunan bir petrol istasyonunda meydana geldi. M.E.Ö., 63 ZK 664 plakalı kapalı kasa kamyoneti ile bir petrol istasyonuna giderek yakıt aldı. İddiaya göre sürücü, yakıt aldıktan sonra sigarasını yaktığı sırada araç büyük patlama sonrası yanmaya başladı. Petrol istasyonundaki işçilerin yardımı ile hafif yaralanan sürücü araçtan çıkarılarak bölgeye çağrılan ambulans ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İşçiler bir taraftan yangına müdahale ederken, bir taraftan da itfaiye ve polise haber verdiler. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını petrol istasyonuna sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Sürücü kaldırıldığı hastanede ayakta tedavisi yapıldıktan sonra taburcu olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: van


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