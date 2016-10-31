Edinilen bilgiye göre, Van'dan Hakkari'ye giden Oktay Yusuf'un kullandığı 63 ZS 007 plakalı otomobil, Gürpınar ilçesi yakınlarında karşı yönden gelen Furkan İpek idaresindeki 30 YH 750 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Dilek Tez, Evrim Sima Tez, Gürbüz Kalır ve henüz kimliği belirlenemeyen biri bebek 2 kişi hayatını kaybederken, Oktay Yusuf ile İpek ve Elif Sıla Tez yaralandı. Yaralılar Van'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle Van-Hakkari karayolunun 16. kilometresinde trafiğin tek yönlü sağlandığı bildirildi.