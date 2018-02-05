Van’da feci trafik kazası: 2 ölü, 21 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzurum istikametinden Van'a seyir halinde olan bir yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkıp yan yattı.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 21 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Jandarma ve polis, başka kazaya sebebiyet vermemesi için olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralılar, otobüsün ön ve arka camları kırılarak çıkarılıp ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüs içerisinde sıkışan bazı yaralılar ise AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu sıkıştıkları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza esnasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi de sıkıştıkları yerden çıkartılıp otopsileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi morguna götürüldü. Yaralı ve cenazelerin çıkarılmasının ardından otobüs, bölgeye çağrılan vinçle kaldırıldı. Jandarma ve olay yerindeki ekipler, otobüs içerisinde başka yaralının olup olmadığını kontrol ettikten sonra , yolculara ait olan ve çevreye savrulan eşyaları topladı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.