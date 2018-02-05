Diğer
Kategoriler

Van’da feci trafik kazası: 2 ölü, 21 yaralı

Van-Erciş karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 6'sı ağır 21 kişi yaralandı.

Vanda feci trafik kazası: 2 ölü, 21 yaralı

05 Şubat 2018 08:59
Van’da feci trafik kazası: 2 ölü, 21 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzurum istikametinden Van'a seyir halinde olan bir yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkıp yan yattı.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 21 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Jandarma ve polis, başka kazaya sebebiyet vermemesi için olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralılar, otobüsün ön ve arka camları kırılarak çıkarılıp ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüs içerisinde sıkışan bazı yaralılar ise AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu sıkıştıkları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza esnasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi de sıkıştıkları yerden çıkartılıp otopsileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi morguna götürüldü. Yaralı ve cenazelerin çıkarılmasının ardından otobüs, bölgeye çağrılan vinçle kaldırıldı. Jandarma ve olay yerindeki ekipler, otobüs içerisinde başka yaralının olup olmadığını kontrol ettikten sonra , yolculara ait olan ve çevreye savrulan eşyaları topladı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. 

Etiketler: kaza, van

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç