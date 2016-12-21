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Van'da FETÖ'den bir iş adamı tutuklandı

Van'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan bir iş adamı tutuklandı.


21 Aralık 2016 13:30

Edinilen bilgiye göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye maddi menfaat sağladıkları, kişisel veri ve özel hayatı ihlal ettikleri öne sürülen kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamı H.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgu sonrası tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan H.Y., "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Yasa dışı yollarla Gürcistan'dan bir süre önce Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen zanlı, 2 Aralık'ta düzenlenen operasyonla evinde gözaltına alınmıştı. 

Etiketler: iş adamı tutuklanma, van


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