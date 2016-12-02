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Van'da FETÖ’den bir iş adamı yakalandı

Van'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir iş adamı yakalandı.


02 Aralık 2016 11:31

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında aranan iş adamı H.Y.’nin önceki gün yasa dışı yollarla Gürcistan'dan ülkeye giriş yaptığı belirlendi. Bunun üzerine operasyon başlatan ekipler, H.Y.’yi Van'daki evinde gözaltına aldı. H.Y. ifade işlemleri için emniyete götürülürken, hakkında yakalama kararı bulunan iş adamı A.Ç.’nin ise arandığı öğrenildi.

Van merkezli 9 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında iş adamlarından "himmet" ve "burs" adı altında para istedikleri, vermeyenler hakkında da gözaltı işlemi yaptıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında polislerin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmış, adreslerinde bulunamayan iş adamları A.Ç. ile H.Y. hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. 

Etiketler: fetö, van


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