Van’da FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yeni bir yapılanma içerisinde olduğu, örgütsel faaliyetlerin devam ettirilmesi amacı tutuklu ve ihraç olan örgüt mensuplarının ailelerini ziyaret edilerek para dağıtıldığı tespit edildi. Bunun üzerine 17 Şubat 2018 günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; yapılan operasyonda M.C., Ö.A., E.A., A.Ş., Ö.E. ve H.S. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan ikisinin aranma kaydının olduğu, üçünün ise 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. İkametlerde yapılan aramalarda 45 bin dolar, 10 bin 800 TL, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemleri devam ediyor.