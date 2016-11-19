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Van’da gümrük kaçakçılığı

Van’da polis ekipleri tarafından yapılan 3 ayrı operasyon neticesinde 131 bin 960 paket kaçak sigara ile 42 bin adet kaçak hayvansal ilaç ele geçirildi.

Vanda gümrük kaçakçılığı

19 Kasım 2016 15:14

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, “15 kasım 2016 günün Tuşba ilçesi İstasyon Mahallesinde bir evin eklentilerinde yapılan aramada 39 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ekipler, aynı gün İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesinde başka bir evin eklentilerinde de yaptıkları arama 85 bin paket kaçak sigara ele geçirildi” denildi.

Açıklamanın devamında ise, “Bu çalışmalar kapsamında aynı gün Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Kurubaş mevkiinde ise durumundan şüphelenilerek durdurulan bir kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada 7 bin 260 paket kaçak sigara ile 42 adet kaçak hayvan ilacı ele geçirildi. Toplam 3 operasyonda 131 bin 960 paket kaçak sigara ile 42 bin adet kaçak hayvan ilacına el konulurken, olayla ilgisi olduğu tespit edilen İ.T., K.U. ve K.L. isimli şahıslar hakkında 5607 sayılı S.K.M suçundan yasal işlem yapılmış, İ.T. isimli şüpheli adli makamlarca tutuklanmıştır. İlimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir” denildi. 

Etiketler: gümrük kaçağı, van


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