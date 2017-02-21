Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Valilik makamının 10 Şubat 2017 tarihli olurlarıyla kolluk kuvvetlerinin gerek yerleşim bölgeleri gerekse kırsal alanlarda terörle mücadele kapsamında yaptığı operasyon, keşif ve gözetleme faaliyetlerinde yanlış anlaşılmalara ve müessif olaylara sebebiyet verilmemesi için güvenlik kuvvetlerince kullanılan M-16, AK-47 ve G3 gibi uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine sahip harp silahı görünümünde olan yivsiz tüfeklerin (ruhsatlı dahi olsa) 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11. Maddesine istinaden OHAL süresince il genelinde taşınması ve nakli yasaklanmıştır” denildi.