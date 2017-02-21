Diğer
Kategoriler

Van’da harp silahı görünümlü tüfeklerin taşınması ve nakli yasaklandı

Van’da harp silahı görünümünde olan yivsiz tüfeklerin taşınması ve nakli yasaklandı.


21 Şubat 2017 14:29

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Valilik makamının 10 Şubat 2017 tarihli olurlarıyla kolluk kuvvetlerinin gerek yerleşim bölgeleri gerekse kırsal alanlarda terörle mücadele kapsamında yaptığı operasyon, keşif ve gözetleme faaliyetlerinde yanlış anlaşılmalara ve müessif olaylara sebebiyet verilmemesi için güvenlik kuvvetlerince kullanılan M-16, AK-47 ve G3 gibi uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine sahip harp silahı görünümünde olan yivsiz tüfeklerin (ruhsatlı dahi olsa) 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11. Maddesine istinaden OHAL süresince il genelinde taşınması ve nakli yasaklanmıştır” denildi. 

Etiketler: van


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!