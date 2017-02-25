Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erciş ilçesinde ikamet ve iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak şüphe/şüphelilerin yakalanması, ikametlerinde suç ve suç unsurlarının bulunabilmesi için gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında alınan arama ve el koyma kararına istinaden gerçekleştirilen operasyonda E.K. isimli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Gözaltına alınan E.K. isimli şahıs hakkında 10 ayrı ‘hırsızlık’ olayı, ‘güveni kötüye kullanma’ ve ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı’ suçlarından adli işlem yapılmış olup, çalınan malzemeler ise müştekilerine teslim edilmiştir. Gözaltına alınan E.K. isimli şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.