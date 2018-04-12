Van'da ‘hüzün çiçeği’ ters laleler açtı

Havaların ısınmaya başladığı Van’ın Gevaş ilçesinde ters laleler renk renk çiçek açtı. Bölge halkı tarafından "hüznün çiçeği" olarak adlandırılan, Şırnak, Hakkari ve Van bölgesinde yetişen ve 15 günlük ömürleri olan ters laleler, yüzünü bu yıl Gevaş ilçe sınırlarındaki bazı mezarlıklar ile dağların eteklerinde açmasıyla seyri güzel manzaralar oluşturdu.

Ters lalelere dikkat çekmek ve daha çok fotoğraf sanatçısı, yerli ve yabancı turistleri ilçesine çekmek isteyen Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, bölgeye giderek ters laleleri gezdi. Hekesin ilçeye davet eden Başkan Hakan, “Şuada Gevaş’ın ‘Zeve’ Dilmetaş Mahallesi’ndeyiz. Baharı en güzel karşıladığımız lokasyonlardan birindeyiz. Burada Sultan Hacı Zübeyt Türbesi'nin hemen yanı başında bu tepelik alandaki Gevaş ovasına bakan, Van Gölü ve Akdamar Adası’na hakim olan bir noktadayız. Bizim baharımızın en renkli taraflarından biri ters laleler. Ters lale bu bölgeye sonra gelmiş bir çiçek değil. Buranın endemik türlerinden biri. Malumunuz Hakkari coğrafyasında da benzer şekilde çiçeklerimiz var, fakat Van Gölü coğrafyasında en fazla Gevaş'ta yetişen bir çiçek. Ömrü çok kısa, ama bıraktığı etki çok uzun, çok renkli. Gördüğünüz gibi çok farklı bir yapıda sahip rengarenk. Haliyle bütün köylerimizi doğamızı renklendiriyor, şekillendiriyor. Bu 15-20 günlük süre zarfında çok fazla turist ağırlıyoruz bu münasebetle. Doğa turizmine yatkın. Biliyorsunuz Türkiye'de ve dünyada da bir trend var. Burayı bilen, duyan, tanıyan, tanıtımlarda ulaştığımız kesimler çok bir şekilde buraya geliyor. Gevaş'ta Zeve ve Aydınocak mahallelerinde çok yoğunluk ve bunları görmek mümkün. Aynı zamanda Altınsaç ve İnköy mahallesi koylarında Van Gölü'ne nazır yerlerde daha dağınık bir şekilde olsa da bu çiçekleri görmek mümkün. Dediğim buraya has endemik bir tür ve inanılmaz keyif veren bir güzelliği var. Özellikle bu vesileyle bütün doğa fotoğrafçıları ve fotoğraf sanatçılarını da Gevaş a davet ediyoruz. Her sene zaten burayı bilenler gelip fotoğraf çekiyor. Duymamış olanları da bu güzelliği gelip hep beraber bizimle görmelerini, hissetmelerini kendilerini Gevaş a Zeve’ye, Aydınocağı’na davet ediyoruz” dedi.