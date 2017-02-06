Van’da 2016-2017 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili ile birlikte yaklaşık 312 bin öğrenci ve 17 bin öğretmen, 20 Ocak 2017 tarihinde tatile girmişti. 15 günlük yarıyıl tatilinin ardından öğrenciler bugün ders başı yaptı. 9 Haziran 2017 tarihine kadar devam edecek ikinci kanaat döneminde öğrenciler hem derslerine girecek, hem de zorlu sınavlara tabi tutulacak.

Van İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, iki haftalık bir tatilin ardından, bugün ikinci yarıyılın başladığını belirterek, tüm öğrencilere ikinci dönemde başarılar diledi. Birinci dönemde karnesinde zayıfları olan öğrencilerin, bu dönem daha çok çalışacaklarına ve eksiklerini çok kısa sürede telafi edeceklerine yürekten inandığını ifade eden Kırekin, “Eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ülkemizin genelindeki tüm öğretmen ve öğrencilerimize sağlık, huzur içinde başarılarla geçmesini dilerim. Van’ın eğitim anlamında yükselen başarı grafiğinin ikinci dönemde de artarak devam edeceğini umut ediyor, yeni dönemin tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İkinci dönemle birlikte Milli Eğitim, Gıda Tarım ve Hayvancılık ile Sağlık bakanlıklarının organizasyonunda 2012'den beri yürütülen Okul Sütü Programının da başlayacağını dile getiren Kırekin, ayrıca bu dönemde öğrencileri zorlu sınav maratonunun da beklediğini hatırlattı. Sınavlara girecek olan tüm öğrencilere başarılar dileyen Kırekin, “26 ve 27 Nisan'da Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavına bu dönem 23 bin öğrencimiz girecek. Mazeret sınavı da 20 ve 21 Mayıs'ta yapılacak. Yine üniversiteye giriş sınavlarının ilk aşaması Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 12 Mart Pazar günü tek oturumda yapılacak. İkinci aşama Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) ise 10 ve 11 Haziran ile 17 ve 18 Haziran'da beş oturumda gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullandı.

Atilla İdiz