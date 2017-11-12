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Van'da inşaat kazısında binanın duvarı çöktü

Van'ın merkez İpekyolu ilçesi Sanat Sokağı'nda bir inşaat temelinin kazısı sırasında bir binanın duvarı çöktü.

Vanda inşaat kazısında binanın duvarı çöktü

12 Kasım 2017 22:24

Merkez İpekyolu ilçesi Sanat Sokağı'nda yaklaşık bir haftadır devam eden inşaat kazısında bu akşam saat 20.00 sıralarında kazı sırasında bir binanın duvarı çöktü. Bina içerisinde bulunan kırtasiyenin duvarı çökerken, o sırada alışveriş yapan bir vatandaş düşmekten şans eseri kurtuldu.

Yaşanan olayı anlatan bir esnaf, o sırada bir müşterisinin kırtasiyenin çöken kısmında durduğunu söyledi. Öncesinde iş yerinin kepenklerinde ses geldiğini fark etmesiyle müşteriyi uyardığını ve o sırada duvarın raflarla beraber çöktüğünü dile getirdi.

Kırtasiyenin gündüz çok yoğun olduğunu belirten esnaf, olayın akşam yaşanmasından dolayı şans eseri bir facianın yaşanmadığını ifade etti.

Kırtasiyenin çöken bölümü tedbir amaçlı boşaltıldı. 

Yılmaz Sönmez
 

Etiketler: inşaat kazısı, van

 

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