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Van'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Van’ın Tuşba ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucunda piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 42 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Vanda jandarmadan kaçak sigara operasyonu

27 Aralık 2017 09:51

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Tuşba ilçesi Göllü Mahallesi’nde şüpheli bir aracın yüklü miktarda sigara taşıdığı yönünde alınan ihbar üzerine Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. İcra edilen faaliyet esnasında kaçmaya çalışan sigara yüklü şüpheli araç takibe alınarak Tuşba ilçesi Döşeme mezrasında durduruldu. Araçta ve aracın yanında bulunan samanlıkta yapılan arama neticesinde piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 42 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olay ile ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanırken, diğer şüpheli şahısların yakalanması maksadıyla çalışmalara devam edildiği belirtildi. 

Etiketler: jandarma, kaçak sigara operasyonu, van

 

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