Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik çalışmaların yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, “13 Kasım 2016 tarihinde görevlilerimizce; ilimiz Tuşba ilçesi Altıntepe Mahallesi’nde bir ikametin müştemilatında yaptıkları aramada 128 bin paket, ilimiz Özalp yolunda oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 20 bin 500 paket, Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesi’nde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 13 bin 630 paket olmak üzere toplam 162 bin 130 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen E.N., E.P. ve A.Ö. isimli şahıslar hakkında 5607 sayılı S.K.M suçundan yasal işlem yapılmış olup, E.P. isimli şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. İlimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir” denildi.

(MSA-Y)