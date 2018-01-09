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Van’da kaçak sigara operasyonu

Van’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 bin 620 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Vanda kaçak sigara operasyonu

09 Ocak 2018 10:37

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yol emniyet ve kontrol faaliyetleri ile operasyonların soğuk hava şartlarına rağmen etkin bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gece saatlerinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında, kontrol uygulama noktasına girmeyerek geri dönen bir araç, yapılan takip neticesinde kıskıvrak yakalandı. Araç şoförü etkisiz hale getirilirken, yapılan arama neticesinde 7 bin 620 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi. 

 

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