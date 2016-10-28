Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs ve şahısların deşifresine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda bir kargo aktarım merkezinde yapılan denetimler esnasında toplam 146 adet kaçak cep telefonu ve 880 kilo nargile tütünü ele geçirildi. İlimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir” denildi.