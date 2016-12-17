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Van’da kar hayatı durma noktasına getirdi

Van’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, kent merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu.

Vanda kar hayatı durma noktasına getirdi

17 Aralık 2016 12:00

Kent merkezinde araçlar ve iş yerleri kar altında kalırken Van Bahçesaray karayolu ise ulaşıma kapandı. Kent genelinde ise kar nedeniyle 214 mahalle ve 104 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Van Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, merkez İpekyolu ve Tuşba ilçeleri başta olmak üzere Van-Bahçesaray karayolu, Başkale, Erciş ve kapanan tüm mahalle yollarını açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Açık olan yollarda ise tuzlama çalımları devam ediyor.

Yoğun kar yağışının yaşandığı kent merkezinde ise Van Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ana, ara arterlerde kar temizleme çalışmasını devam ettiriyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ise gece saatlerinden itibaren kapanan Van- Bahçesaray Karayolunu açmak çalışmalarını Karabet Geçidinde yoğunlaştırdı. Öte tarafta vatandaşlar ise sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmakta zorlandı. Esnaf ise adeta kara gömülen araçlarını çalıştırmakta ve iş yerlerini açmakta zorladı.

Abduvahap Parlak adlı vatandaş ise aracını temizleyerek, “Kar yağışı güzeldir. Eskiden daha fazla kar yağardı. Ama şimdi hafif yağıyor. Ama bu sene yine güzel bir kar yağışı var. Kış kendini gösteriyor. Kar yağmazsa yağmur olmazsa yazları da kuraklık geçer” dedi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının bugün ve Pazar günü de aralıklarla etkisini süreceğini bildirdi. 

Murat Dalgın

Etiketler: Van Bahçesaray karayolu, Van Büyükşehir Belediyesi, Van kar


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