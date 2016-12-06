Van’da etkisini aralıklarla sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı merkezde 20, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi bulurken, hava sıcaklığında ise hissedilir derecede düşüş yaşandı. Edremit, İpekyolu, Tuşba, Özalp, Saray ve Gürpınar ilçelerinde eğitime bir gün ara verilirken, hamile ve engelliler de bir gün idari izinli sayılacak. Kar ve tipi nedeniyle 210 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı kentte, belediye ekipleri şehir içinde karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

6 ilçede eğitime ara verildi

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Van İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, “İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ilçelerimizden Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçeleri ile Özalp, Saray ve Gürpınar’da eğitime bir gün ara verildi” dedi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise bölge genelinde kar yağışının etkisini sürdüreceğini bildirerek, vatandaşları yaşanabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olmasını istedi.

Atilla İdiz - Murat Dalgın

VAN