Van’da kar yağışı

Van’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Sabah saatlerinde etkisini arttırarak sürdüren kar yağışı nedeniyle dükkanlarının önünü temizleyen esnaf, yağışın bölge için önemli olduğunu söylediler. Bu sene kar yağışının az olması nedeniyle yaz mevsiminde kuraklık olacağından korktuklarını ifade eden vatandaşlar, “Kar yağmasına çok sevindik. Kar yağışı gerek tarım gerekse hayvancılık için önem arz ettiği gibi hastalıkların bitmesine de neden oluyor” dedi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada ise, bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği ifade edilirken, sabah ve gece saatlerinde ise buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Kar yağışının 5 santimetreye ulaştığını ve perşembe gününe kadar aralıklarla karın yağacağının tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı kaydedildi. Açıklamada, “Bölgede en düşük sıcaklığı Van’da eksi 1 ile 8, Bitlis’te eksi 5, Hakkâri’de eksi 1 ile 9 ve Muş’ta eksi 1 ile 9 olarak ölçüldü. En yüksek sıcaklık ise; Van, Hakkari ve Muş' ta 2, Bitlis’te ise sıfır derece olması bekleniliyor” denildi.

Kar yağışı nedeniyle 5 mahalle ile 2 mezra yolunun ulaşıma kapandığı Van’da, belediye ekipleri olası kazalara sebebiyet vermemesi amacıyla gerek yollarda gerekse kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlattı.

Atilla İdiz

