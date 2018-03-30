Diğer
Kategoriler

Van’da kar yağışı!

Van-Bahçesaray karayolunda kar ve fırtınadan dolayı sürücüler zor anlar yaşıyor.

Vanda kar yağışı!

30 Mart 2018 17:00

Doğu Anadolu Bölgesini dünden buya etkisi altına alan kar yağışı ve fırtına, Van’ın yüksek kesimlerinde trafiği olumsuz önde etkiliyor. Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 2973 rakımlı Karabet Geçidi’nde etili olan kar yağışının yanı sıra fırtına ve tipiden dolayı sürücüler zor anlar yaşıyor. Zincirsiz yola çıkan bazı sürücüler geri dönerken, zincir takan diğer sürücüler ise yoluna devam etti. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye şefliği ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç