Van’da kar yağışı!

Doğu Anadolu Bölgesini dünden buya etkisi altına alan kar yağışı ve fırtına, Van’ın yüksek kesimlerinde trafiği olumsuz önde etkiliyor. Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 2973 rakımlı Karabet Geçidi’nde etili olan kar yağışının yanı sıra fırtına ve tipiden dolayı sürücüler zor anlar yaşıyor. Zincirsiz yola çıkan bazı sürücüler geri dönerken, zincir takan diğer sürücüler ise yoluna devam etti. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye şefliği ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.